В Котельничском районе деревообрабатывающее предприятие сбрасывает грязные стоки в реку

Предприятие отравляет реку грязными стоками с 2019 года. Фото: ОНФ Кировской области

В Котельничском районе деревообрабатывающее предприятие отравляет грязными стоками реку Мосуновку. Об этом сообщили активисты ОНФ.

История с этой фирмой длится с 2019 года. Еще тогда специалисты Минприроды обнаружили в реке превышение ПДК: по биологическому потреблению кислорода - в 88 раз, взвешенным веществам - в 56 раз, химическому потреблению кислорода - в 25 раз, иону аммония - в 28 раз, нефтепродуктам - в 14 раз, фенолу - в 620 раз. В тот раз суд наложил на предприятие штраф в размере 80 тысяч рублей. Но весной 2021 года все повторилось.

В июле 2022 года предприятие снова начало сбрасывать неочищенные стоки в Мосуновку. Активисты обратились в Минприроды, чьи специалисты взяли пробы воды и подтвердили негативное влияние на состояние реки. Отметим, что она впадает в Ночную Черняницу, Молому, а затем - в Вятку.

Материалы осмотра направили в прокуратуру и в Росрыболовство. Ситуацию осложняет мораторий на проведение проверок. Скорее всего, дело закончится простым предостережением, считают активисты.