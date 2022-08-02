Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2022 7:38

В Слободском легковушка сбила 71-летнюю пенсионерку

В результате ДТП женщина получила травмы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла в Слободском районе. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла в Слободском районе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском районе сбили 71-летнюю женщину-пешехода. О происшествии сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 1 августа в 17 часов в деревне Стулово. У дома №10 по улице Садовой «Форд Фокус» сбил 71-летнюю пенсионерку. Женщина получила травмы, степень их тяжести неизвестна. Предварительной причины наезда ведомство также не сообщает.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали трое человек. Погибших нет.

- Госавтоинспекция Кировской области напоминает участникам дорожного движения о соблюдении Правил дорожного движения и предельной внимательности на дороге, - отметили в ведомстве.