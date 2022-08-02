В Кирове ликвидируют выбоины на проезжей части по улице Стахановской

Работы ведутся в рамках муниципального контракта. Фото: admkirov.ru

В Кирове начался ремонт улицы Стахановской. Об этом сообщает горадминистрация.

Работы идут на участке от улицы Чернышевского до переулка Гирсовского, где на проезжей части образовались глубокие ямы. Подрядчик засыплет их щебнем, а после уплотнит материал катком. Устранение выбоин проходит по муниципальному контракту по содержанию улично-дорожной сети.

В мэрии также отметили, что в ближайшие дни на перекрестке улиц Розы Люксембург и Казанской отремонтируют тротуар. Подрядчик заасфальтирует пешеходную зону. Аналогичные работы также ведутся на Советской, 2а.