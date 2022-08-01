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Общество1 августа 2022 15:26

В Кировской области разрешили продавать лимоны, зараженные щитовкой

Тонну фруктов ввезли из Аргентины в Санкт-Петербург, а после направили в наш регион
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Зараженные лимоны разрешили продавать, поскольку они не опасны для жизни и здоровья человека.

Зараженные лимоны разрешили продавать, поскольку они не опасны для жизни и здоровья человека.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В кировские магазины поступили зараженные щитовкой лимоны. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

1164,8 кг лимонов поступили в Кировскую область из Санкт-Петербурга, где появились, в свою очередь, из Аргентины. В ходе проведения лабораторных исследований в продукции нашли карантинный объект - красную померанцевую щитовку.

Стоит уточнить, что ввоз в РФ посадочного и прививочного материала, зараженного щитовкой, запрещен. Однако плоды есть можно, предварительно тщательно промыв их теплой водой. Угрозы жизни и здоровью человека они не представляют. Поскольку основной путь распространения вредителя - посадочный материал, лимоны разрешили продавать в Кировской области.