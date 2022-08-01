В Кировской области в воскресенье утонули два человека

Кировчан просят купаться только на оборудованных пляжах. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области утонули двое человек. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.

Первая трагедия произошла у деревни Рожни в Кирове. В пруду у населенного пункта утонул 59-летний мужчина. Его тело нашли и извлекли из воды. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели.

Второй случай произошел в Санчурске. На реке Большой Кокшаге утонул 37-летний мужчина. По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщает ведомство.

В ГУ МЧС также добавили, что оба погибших отдыхали на несанкционированных пляжах. Кировчан просят купаться только в установленных местах, где исследованы водоемы и спасатели смогут вовремя оказать помощь.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.