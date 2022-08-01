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Общество1 августа 2022 10:04

Из-за плохого состояния дороги «Киров-Сидоровка» в автобусе №117 разбилось стекло

После этого горадминистрация пообещала пересмотреть подход к содержанию участка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Стекло разбилось во время поездки из Сидоровки в Киров, по утверждению пассажиров. Фото: vk.com/zlo43

Стекло разбилось во время поездки из Сидоровки в Киров, по утверждению пассажиров. Фото: vk.com/zlo43

В автобусе №117 «Киров-Сидоровка» разбилось стекло во время поездки. Информация об этом появилась в паблике «Злой Кировчанин».

- Сегодня во время движения автобуса из Сидоровки в Киров, вылетело рассыпавшееся от сильнейшей тряски стекло, осыпало пассажиров осколками, стеклянная форточка упала на голову пожилой женщины... Сотни раз жители Сидоровки говорили, писали, требовали сделать дорогу. Трещат по швам и ломаются автобусы... - делится анонимный автор поста.

После того, как пост разлетелся, администрация Кирова сообщила, что 27 июля подрядчик провел плановое грейдирование дороги, а в ближайшее время на место выедут специалисты УДПИ. Сейчас также стартовал конкурс по поиску подрядчика, который будет содержать участок Порошино-Сидоровка по отдельному контракту.

В УДПИ уточнили, что сейчас грейдирование дороги выполняют раз в неделю или чаще по мере необходимости. Из-за постоянных жалоб на работу подрядчика подход к содержанию решили изменить. Грейдирование будет выполняться в летний период до 52 раз, в зимний - не менее 60 раз с использованием комбинированных дорожных машин и 40 - с использованием средних грейдеров.

Контрактом также предусмотрено содержание остановок, обочин и всего, что относится к дороге. На это выделено 24 миллиона рублей.