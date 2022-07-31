МЧС предупреждает: в Кировской области 31 июля возможны грозы, ливни, град

МЧС предупреждает: по возможности оставайтесь в помещении, не выходите на улицу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области возможны грозы, ливни, град, усиление ветра порывами 17-22 м/с. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на Кировский ЦГМС.

31 июля в Кировской области могут пройти ливни и град. Возможно также усиление ветра. По информации управления МЧС по Кировской области, порывы ветра могут превышать 20 метров в минуту.

В связи с этим МЧС предупреждает:

- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания;

- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

- если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

- в случае, если вы не можете покинуть здание, выключите электричество и газ, плотно закройте окна;

- если ливень застал вас в личном транспорте, остановитесь на обочине. В случае стремительного пребывания воды покиньте автомобиль и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.