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Общество31 июля 2022 12:37

В Кировской области открыли еще две многофункциональные спортивные площадки

Сейчас в регионе действуют 43 таких объектов
Алина Сашина
В Мурашах и Сосновке Вятскополянского района 29 июля открыли спортплощадки. Фото: kirovreg.ru

В Мурашах и Сосновке Вятскополянского района 29 июля открыли спортплощадки. Фото: kirovreg.ru

В Мурашах и Сосновке Вятскополянского района 29 июля прошли торжественные мероприятия. В этот день открылись новые многофункциональные спортивные площадки. По информации правительства Кировской области, они построены для занятий игровыми видами спорта - мини-футболом, волейболом, баскетболом и хоккеем.

Спортивная площадка в городе Сосновка Вятскополянского района смонтирована на основе хоккейной коробки со специализированным высококачественным оборудованием. Она имеет защитную сетку и систему освещения.

Отметим, что в рамках проекта «Газпром - детям» за 14 лет в Кировской области построили 45 спортивных объектов. И 43 из них - многофункциональные спортивные площадки. Помимо них - физкультурно-оздоровительный комплекс «Быстрица» с бассейном и легкоатлетический манеж с бассейном в Кирове.