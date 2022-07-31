В день ВДВ в Кирове перекроют несколько улиц

Дороги перекроют с 11 часов до окончания прохождения колонны. Фото: admkirov.ru

В Кирове 2 августа, с 10.00 до 11.00, пройдет митинг, посвященный Дню ВДВ. О праздновании сообщили в горадминистрации.

Мероприятие состоится у филармонии. После него колонна пройдет по Казанской и Московской к Вечному огню. Участники шествия возложат к мемориалу цветы.

Из-за проведения торжественных мероприятий на некоторых участках запретят движение автотранспорта. Дороги перекроют с 11 часов до окончания прохождения колонны.

Помимо этого, на улице Казанской от Красноармейской до Пятницкой и на улице Московской от Казанской до Набережной Грина с 7 утра будет запрещена стоянка и парковка транспортных средств. Ограничения также действует до окончания прохождения колонны. Подробно об ограничениях можно посмотреть здесь.

Все мероприятия по случаю празднования Дня ВДВ по традиции пройдут с 12.30 до 16.00 на аэродроме в Порошино. Кировчане смогут посмотреть выступления спортсменов-парашютистов, конкурс военно-патриотической песни и спортивные состязания.