В Кирове 1 августа пройдут плановые отключения электричества

Без ресурса временно останутся сотни горожан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя и, по совместительству, новый месяц начнется для кировчан с отключений электричества. Об этом информирует АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый и капитальный ремонт оборудования. Срок отключения будет зависеть от типа работ и варьируется от 2,5 до 9 часов. Электричество пропадет в Порошино, а также в областном центре на улицах Горбачева, Молодой Гвардии, Казанской, Герцена, Воровского и других.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что все отключения проводятся для повышения качества электроснабжения.

Полный график отключения электричества в Кирове 1 августа 2022 года вы можете посмотреть здесь или на скриншоте ниже.