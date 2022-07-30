На набережной Грина откроют памятный знак военным морякам

Якорь нашли в 2020 году двухметровой глубине в районе старого русла реки Вятки. Фото: admkirov.ru

В воскресенье, 31 июля, в Кирове откроют памятный знак военным морякам. Церемония состоится в 10.00 на набережной Грина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Уточняется, что в мероприятии примут участие морские офицеры.

Речь идет о якоре, который обнаружили в июне 2020 года при ремонте центрального теплового пункта. Находку заметили на двухметровой глубине в районе старого русла реки Вятки. Вес якоря составляет почти 1,5 тонны, высота - 4 метра.

Напомним, что 31 июля в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота. В связи с этим на нескольких улицах в Кирове ограничат движение.