В Кировской области от укусов клещей пострадали более 23 тысяч жителей

Только за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 1473 кировчанина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области продолжает расти количество пострадавших от укусов клещей. С начала сезона за помощью в медучреждения обратились уже 23072 человека, в том числе 3142 ребенка. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, это в 1,3 раза выше среднемноголетних значений.

Кроме того, в области зарегистрировали 79 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе и у 10 детей. Клещевой энцефалит подтвердился у 62 жителей, среди них 12 детей. Все заболевшие не были привиты.

За прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 1473 жителя. Из них - 181 ребенок. Большинство пациентов сообщили, что могли «подхватить» клеща на даче, на природе или при посещении кладбищ.