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Общество30 июля 2022 8:44

В Кировской области от укусов клещей пострадали более 23 тысяч жителей

Из них 79 человек заразились иксодовым боррелиозом
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Только за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 1473 кировчанина.

Только за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 1473 кировчанина.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области продолжает расти количество пострадавших от укусов клещей. С начала сезона за помощью в медучреждения обратились уже 23072 человека, в том числе 3142 ребенка. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, это в 1,3 раза выше среднемноголетних значений.

Кроме того, в области зарегистрировали 79 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе и у 10 детей. Клещевой энцефалит подтвердился у 62 жителей, среди них 12 детей. Все заболевшие не были привиты.

За прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 1473 жителя. Из них - 181 ребенок. Большинство пациентов сообщили, что могли «подхватить» клеща на даче, на природе или при посещении кладбищ.