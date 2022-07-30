Прогноз погоды на 30 и 31 июля в Кирове: ожидается +26 градусов

Выходные порадуют кировчан жаркой и солнечной погодой Фото: Олег УКЛАДОВ

В выходные в Кирове будет тепло и солнечно. Ветер подует западный со скоростью 3-4 м/с. «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на 30 и 31 июля.

Суббота, 30 июля

Утром в городе ожидается солнечная погода. Воздух прогреется до +24 градусов. Днем в Кирове может стать облачно. Столбик термометра поднимется до +26. Вечером в Кирове будет пасмурно, синоптики прогнозируют до +18 градусов. Юго-восточный ветер сменится северо-западным и подует со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Воскресенье, 31 июля

В Кирове будет облачно с прояснениями. Температура воздуха утром достигнет +23 градусов. Днем в Кирове потеплеет до +24…+25. Вечером в городе станет прохладнее, ожидается +17 градусов. Кроме того, может пройти небольшой дождь. Западный ветер подует со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление - 750 мм рт. ст.