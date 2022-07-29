В Кирове на несколько дней перекроют улицу Современную

Движение ограничат на участке улицы со стороны Вятки до пересечения с Ленина. Фото: admkirov.ru

Как сообщает горадминистрация, движение прекратится на участке улицы со стороны Вятки до пересечения с Ленина. В этом районе пройдут работы по защите сетей водоснабжения и газораспределения. Ограничения продлятся с 08.00 1 августа до 08.00 4 августа. Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрута.

Напомним, на перекрестке планируют расширить проезжую часть и обустроить дополнительные скоростные полосы. Подготовительные работы частично уже завершены: с участка убрали 14 фонарей и несколько деревьев.

Ранее мы также сообщали, что в день ВМФ в Кирове ограничат движение на нескольких улицах. Подробнее об этом - здесь.