Сквер или парковка: кировчанам предложили выбрать, что появится на Милицейской

Пока что в голосовании лидирует сквер. Фото: архив «КП» Киров

В Кирове могут обустроить новую общественную зону. Ее хотят организовать на пересечении улиц Ленина и Милицейской рядом с домом №11. Об этом сообщают в теруправлении Первомайского района.

26 июля местная администрация встретилась с жителями, чтобы обсудить, что именно нужно построить на выбранном участке. Участники предложили два варианта: парк с газонами, деревьями, кустарниками, цветниками или автостоянка.

В связи с этим, теруправление запустило в соцсетях опрос. Он продлится до 2 августа. Сейчас в голосовании сделали выбор уже 625 кировчан. Большинство (более 81%) считает, что на площадке лучше обустроить сквер.