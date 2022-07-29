Инженеры, руководители, кондитеры: кому в Кировской области готовы платить от 120 тысяч рублей в месяц

Среди высокооплачиваемых специалистов - не только руководители и менеджеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованиям экспертов hh.ru, самая «дорогая» вакансия - директора регионального филиала, курирующего блок малого, среднего и микробизнеса. Такому специалисту готовы платить 200-250 тысяч рублей в месяц. Из требований - высшее экономическое, финансовое или юридическое образование, немалый опыт работы и разнообразные навыки.

На втором месте - менеджер по лизингу, которому также готовы платить от 200 тысяч рублей. Обязанности - привлечение агентов и поставщиков, ведение документооборота, переговоры, развитие и поддержание клиентской базы и так далее.

Третье место достается вакансии главного инженера деревообрабатывающего предприятия глубокой переработки. Работа этого специалиста оценивается в 200 тысяч рублей в месяц. На четвертом и пятом месте - начальник цеха на производстве шпона и электрогазосварщик с зарплатами до 220 и от 200 тысяч рублей соответственно.

Топ-10 вакансий замыкают кондитер (177 тысяч рублей), руководитель группы по комплектации оборудования (160-170 тысяч), региональный директор по франчайзингу (150-170 тысяч), замдиректора по строительству (150-160 тысяч) и управляющий музыкальной школой (120-300 тысяч).