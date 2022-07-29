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Общество29 июля 2022 9:55

В Кирове в день ВМФ на нескольких улицах ограничат дорожное движение

Празднование продлится с 9.00 до 14.00
Иван Кабанов
Движение ограничат до окончания шествия.

Движение ограничат до окончания шествия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 31 июля, в Кирове пройдут массовые мероприятия в связи с днем ВМФ. Из-за этого перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Об этом написано в постановлении горадминистрации.

В распоряжении говорится, что торжества продлятся с 9.00 до 14.00. На это время перекроют следующие улицы:

- Казанскую (от Герцена до Пятницкой);

- Московскую (от Казанской до Набережной Грина);

- Преображенскую (от Ленина до Казанской);

- Пристанскую (от дома №1 до Слободского спуска);

- Гостиный переулок;

- Динамовский проезд;

- Слободской спуск;

- Пионерский переулок.

Помимо этого, с 6 утра вплоть до окончания шествия запретят остановку автомобилей на улице Московской (от Казанской до Набережной Грина), Казанской (от Московской до Пятницкой), а также в Пионерском переулке и Слободском спуске.