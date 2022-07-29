В Кирове в день ВМФ на нескольких улицах ограничат дорожное движение

Движение ограничат до окончания шествия.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В воскресенье, 31 июля, в Кирове пройдут массовые мероприятия в связи с днем ВМФ. Из-за этого перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Об этом написано в постановлении горадминистрации.
В распоряжении говорится, что торжества продлятся с 9.00 до 14.00. На это время перекроют следующие улицы:
- Казанскую (от Герцена до Пятницкой);
- Московскую (от Казанской до Набережной Грина);
- Преображенскую (от Ленина до Казанской);
- Пристанскую (от дома №1 до Слободского спуска);
- Гостиный переулок;
- Динамовский проезд;
- Слободской спуск;
- Пионерский переулок.
Помимо этого, с 6 утра вплоть до окончания шествия запретят остановку автомобилей на улице Московской (от Казанской до Набережной Грина), Казанской (от Московской до Пятницкой), а также в Пионерском переулке и Слободском спуске.