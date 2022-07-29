В Радужном в ночь с 30 на 31 июля ограничат движение через ж/д переезд

Движение ограничат в ночь с 30 на 31 июля. Фото: пресс-служба ГЖД

В Радужном на одну ночь ограничат движение через ж/д переезд. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

По информации ведомства, на участке будут проводить плановые работы по ремонту пути. Движение автотранспорта ограничат с 21.00 30 июля до 03.00 31 июля. Пропуск спецтранспорта будет организован в оперативном режиме.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в ведомстве.

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове до середины сентября изменится маршрут автобуса №23. Подробнее - здесь.