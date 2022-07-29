В Кирове 29 июля пройдут «сплошные проверки»

Кировчан предупреждают о недопустимости пьяного вождения. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

29 июля в Кирове пройдут «сплошные проверки». Об этом информирует областная Госавтоинспекция.

Ловить пьяных водителей будут в Ленинском районе. На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны, также будут под контролем. Автоинспекторам будут помогать активисты «Ночного Патруля» и представители добровольных народных дружин.

Кировчанам напоминают: за вождение в пьяном виде придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и расстаться с правами на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.