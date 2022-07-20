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Общество20 июля 2022 5:57

В Кирове на улице Карла Маркса увеличат количество дождевых колодцев

Имеющиеся объекты не справляются с объемами воды
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В планах также строительство новых ливневых канализаций.

В планах также строительство новых ливневых канализаций.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове увеличат количество дождеприемников на улице Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Сейчас в районе Ботанического сада расположены два ливневых колодца, которые не справляются с объемами воды. В результате улицу регулярно топит. На проблемном участке решено увеличить количество дождеприемников.

Касательно этой темы можно отметить также вопрос строительства новых ливневых канализаций. В планах у городских властей - разработка проектов для Озерков в районе новых домов, а также на участке улицы Воровского от Ульяновской в сторону Московской.