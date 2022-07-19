В Кирове суд признал Фонд капремонта виновным в неисполнении обязанностей

Организация не выполнила ремонт общего имущества в более чем 570 домах. Фото: tek-gkh.kirovreg.ru

В Кировской области суд признал Фонд капремонта виновным в неисполнении своих обязанностей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, Фонд не провел капремонт общего имущества в более чем 570 многоквартирных домах, включенных в план 2021 года. Вскрылись и другие нарушения: перенос сроков, невыполнение обязательств по поиску подрядчиков, несвоевременные разработка проектно-сметной документации и расторжение контрактов с компаниями-исполнителями.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать бездействие Фонда незаконным. Иск признали обоснованным.

Напомним, ранее, в апреле, прокуратура уже вносила представление региональному министру строительства, энергетики и ЖКХ за плохую работу Фонда капремонта.