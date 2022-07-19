Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2022 12:22

В Кирове 23 июля перекроют несколько улиц из-за забега «Ночная Вятка»

На время мероприятия на определенных участках запретят движение, остановку и стоянку транспорта
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Улицы перекроют на несколько часов поздним вечером.

Улицы перекроют на несколько часов поздним вечером.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове 23 июля состоится забег «Ночная Вятка-2022». Соответствующее постановление издала горадминистрация.

В связи с проведением мероприятия временно перекроют несколько улиц города.

С 19.00 до 00.00

- переулок Пионерский

С 21 до 00.00

- Динамовский проезд;

- переулок Гостиный;

- улица Пристанская;

- Казанская от Мопра до Орловской;

- Труда от Набережной Грина до Ленина;

- Пятницкая от Казанской до Ленина;

- Преображенская от Казанской до Ленина;

- Московская от Набережной Грина до Ленина;

- Спасская от Лесной до Казанской;

- Герцена от Казанской до Ленина;

- Горбачева от Лесной до Ленина;

- Урицкого от Горбачева до Молодой Гвардии;

- Молодой Гвардии от Урицкого до Казанской;

- Орловская от Урицкого до Ленина.

На переулке Пионерском также запретят остановку и стоянку транспорта с 07.00 до 00.00.