В Кирове 23 июля перекроют несколько улиц из-за забега «Ночная Вятка»

Улицы перекроют на несколько часов поздним вечером.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Кирове 23 июля состоится забег «Ночная Вятка-2022». Соответствующее постановление издала горадминистрация.
В связи с проведением мероприятия временно перекроют несколько улиц города.
С 19.00 до 00.00
- переулок Пионерский
С 21 до 00.00
- Динамовский проезд;
- переулок Гостиный;
- улица Пристанская;
- Казанская от Мопра до Орловской;
- Труда от Набережной Грина до Ленина;
- Пятницкая от Казанской до Ленина;
- Преображенская от Казанской до Ленина;
- Московская от Набережной Грина до Ленина;
- Спасская от Лесной до Казанской;
- Герцена от Казанской до Ленина;
- Горбачева от Лесной до Ленина;
- Урицкого от Горбачева до Молодой Гвардии;
- Молодой Гвардии от Урицкого до Казанской;
- Орловская от Урицкого до Ленина.
На переулке Пионерском также запретят остановку и стоянку транспорта с 07.00 до 00.00.