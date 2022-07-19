В Кирове праздничная подсветка появится на Театралке и в Александровском саду

Праздничная подсветка украсит Театралку и Александровский сад. Фото: admkirov.ru

В Кировской области решили узнать, в каких местах города нужно установить праздничную подсветку к 650-летию города. О результатах голосования жителей областного центра сообщили в региональном правительстве.

Для выбора представили 25 объектов. Кроме того, можно было предложить и свой вариант ответа. О своих предпочтениях заявили 1408 горожан. Большинство выбрали Театралку. За главную площадь города проголосовали 599 кировчан. На втором месте оказался Александровский сад. Его выбрали 530 жителей города.

Помимо этого, правительство области планирует запустить проект «650 дней до юбилея». В его рамках будет обсуждаться как благоустройство Кирова, так и концепции праздничных мероприятий.