В Кирово-Чепецке «Рено» врезался в карету «скорой помощи»

Авария произошла на подъезде к городу. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кирово-Чепецке столкнулись легковушка и карета «скорой помощи». Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 18 июля в 10.30 на подъезде к Чепецку. По предварительным данным, водитель «Рено Лагуны» отвлекся от управления и врезался в попутный автомобиль «скорой помощи». В результате виновник аварии, 35-летний мужчина, получил травмы. Степень их тяжести неизвестна.

Отметим, что это не единственное подобное происшествие, случившееся 18 июля. Так, в Кирове на перекрестке Карла Маркса и Воровского также столкнулись карета «скорой» и легковушка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло 14 аварий, в которых пострадали 18 человек. Погибших нет.