В Кирово-Чепецке сын жестоко избил отца из-за наследства

Нападавшего задержали, вскоре будет возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке сын избил отца из-за наследства. Подробности сообщили в областном УМВД.

Сообщение о драке поступило из местной больницы: врачи сообщали о 72-летнем пациенте с различными травмами головы. Сам пострадавший пояснил, что его избил собственный сын. Полиция разыскала виновника - 50-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности и сейчас живущего с родителями.

Как оказалось, в день ссоры он пришел домой подшофе и разругался с отцом из-за наследства. Сын пытался выяснить, кому достанется квартира после смерти родителя - ему или другим родственникам. В ходе ссоры он сломал ножку табуретки и избил ею отца, а после схватил в руки стеклянную бутылку, которую также пустил в ход, несколько раз ударив ею пенсионера по голове.

Мужчину задержали, устанавливается степень тяжести травм пострадавшего. После этого будет возбуждено уголовное дело.