Двух кировчан осудили за организацию игорного бизнеса

Мужчина и женщина организовывали азартные игры в трех помещениях в городе.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Кирове обвинили 45-летнюю женщину и 46-летнего мужчину в проведении азартных игр. Об этом сообщили в областном следственном комитете.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что обвиняемые предварительно сговорились и организовали казино в трех помещениях по городу. Для азартных игр преступники поставили компьютеры и подключили их к интернету. Так «бизнес» проработал с сентября 2021-го по март 2022 года.
В отношении организаторов возбудили уголовное дело. Они признали свою вину. Женщине назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, мужчине - в 150 тысяч рублей.
Напомним, что проведение и развитие игорной деятельности запрещено на территории Кировской области.