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Происшествия19 июля 2022 9:57

Двух кировчан осудили за организацию игорного бизнеса

Им назначили наказание в виде денежных штрафов
Иван Кабанов
Мужчина и женщина организовывали азартные игры в трех помещениях в городе.

Мужчина и женщина организовывали азартные игры в трех помещениях в городе.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове обвинили 45-летнюю женщину и 46-летнего мужчину в проведении азартных игр. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что обвиняемые предварительно сговорились и организовали казино в трех помещениях по городу. Для азартных игр преступники поставили компьютеры и подключили их к интернету. Так «бизнес» проработал с сентября 2021-го по март 2022 года.

В отношении организаторов возбудили уголовное дело. Они признали свою вину. Женщине назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, мужчине - в 150 тысяч рублей.

Напомним, что проведение и развитие игорной деятельности запрещено на территории Кировской области.