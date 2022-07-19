Двух кировчан осудили за организацию игорного бизнеса

Мужчина и женщина организовывали азартные игры в трех помещениях в городе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове обвинили 45-летнюю женщину и 46-летнего мужчину в проведении азартных игр. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что обвиняемые предварительно сговорились и организовали казино в трех помещениях по городу. Для азартных игр преступники поставили компьютеры и подключили их к интернету. Так «бизнес» проработал с сентября 2021-го по март 2022 года.

В отношении организаторов возбудили уголовное дело. Они признали свою вину. Женщине назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, мужчине - в 150 тысяч рублей.

Напомним, что проведение и развитие игорной деятельности запрещено на территории Кировской области.