В Кировской области с начала текущего года произошло 41 ДТП с дикими животными

Из 41 ДТП с дикими животными, две аварии произошли с кабанами. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кировской области за первую половину года зафиксировали 41 ДТП с дикими животными. Об этом сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.

В основном наезды на диких животных случались в сумеречное и ночное время. Чаще всего они происходили в Кирово-Чепецком, Свечинском и Котельничском районах. 22 столкновения зарегистрировали в июне, в то время как в марте не произошло ни одного такого инцидента. В двух случаях подобные аварии произошли с кабанами, в остальных под колеса попадали лоси.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области напоминает: если вы увидели дикое животное рядом с дорогой, нужно замедлить скорость или остановиться у обочины и включить аварийный свет. По возможности нужно предупредить об опасности других водителей.