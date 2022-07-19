В Кирове отремонтируют спортивную площадку рядом с набережной Грина

Рабочие начали ремонтировать спортивную площадку у набережной Грина. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядчик начал ремонт спортивной площадки рядом с набережной Грина. Об этом сообщили в городской администрации.

Со временем резиновое покрытие на некоторых участках площадки стало стираться. Подрядчик объяснил, что это произошло из-за недостатка нужного клея в прошлом году. Поэтому для работ пришлось закупать другую смесь. Она оказалась не такой надежной.

Появившиеся дефекты заполнят новой крошкой, зальют новым специальным клеем и выровняют. После этого все основание покроют дополнительным защитным слоем.

Однако работы с площадкой на этом не закончатся. В текущем году вокруг нее установят новые ограждения, по периметру сделают плавные сходы и заменят лавки. На эти обновления депутаты Кировской гордумы выделили 800 тысяч рублей.