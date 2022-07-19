В Кировской области ищут молодого человека, пропавшего больше недели назад

Если вы недавно видели этого человека, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области ищут молодого человека, пропавшего восемь дней назад. Евгения Шуклина в последний раз видели 11 июля в поселке Уни. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Евгению 27 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, у него светлые волосы и голубые глаза. Молодой человек был одет в черный с желтой вставкой костюм - кофту и штаны, а также темные кроссовки. С собой у него была красная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.