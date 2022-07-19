В Кирове предложили запустить проект «650 дней до юбилея»

В 2024 году Киров отметит 650-летие. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове 1 сентября могут запустить проект «650 дней до юбилея». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Так, в рамках подготовки к празднованию 650-летия Кирова в городе сформировали специальную группу, войти в состав которой может любой желающий эксперт или активист. На первом заседании участники обсудили вопросы общей концепции праздничных мероприятий, разработки дизайн-кода и логотипа, который выберут посредством конкурса. Одним из предложений было запустить 1 сентября проект «650 дней до юбилея». Формировать календарь событий предлагается с помощью мнений жителей.

На встрече также обсудили благоустройство города к юбилею. Это ремонт фасадов зданий по «красной линии», создание новых общественных пространств, реставрация старинных зданий в исторической части города и другое. Активисты предложили подкорректировать проекты ремонта парков имени Кирова и Гагарина с учетом предложений жителей города.

Следующее заседание состоится на ближайших выходных.