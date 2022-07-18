В Малмыжском районе 18 июля открыли новую спортивную площадку

Площадка в Малмыжском районе предназначена для игровых видов спорта. Фото: kirovreg.ru

В понедельник, 18 июля в Малмыжском районе открыли новую современную спортивную площадку. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

Объект построили для игровых видов спорта. Здесь можно заняться мини-футболом, баскетболом, волейболом, а зимой сыграть в хоккей. На площадке установили современное оборудование, постелили мягкое резиновое покрытие. А также обустроили систему освещения.

Добавим, что в 2022 году в Кировской области появятся еще три подобные площадки. Остальные семь уже функционируют в Кильмези, Санчурске, Мурыгино, Туже, Шихово, в поселке Ленинская Искра и Малмыжском районе.