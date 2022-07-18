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Общество18 июля 2022 14:40

19 июля жители Лянгасово и села Русское останутся без воды

В двух районах города пройдут плановые отключения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сроки отключений будут варьироваться от шести до девяти часов.

Сроки отключений будут варьироваться от шести до девяти часов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

19 июля жители Октябрьского и Ленинского района останутся без холодной воды. Об отключениях предупреждает МУП «Водоканал».

Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:

С 09 до 16 часов:

- Сормовская, д. 38 А; - ул. Лепсе, д. 39.

С 11 до 18 часов - село Русское.

С 9 до 17 часов - микрорайон Лянгасово:

- Ленина, 19, 20, 21, 22, 23;

- Гражданская, 23, 23 А, 25, 29; частный сектор: 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19;

- Целинная, частный сектор, 14;

- Горького, 25, 27, 27 А, 29;

- Мирная, частный сектор, 4, 6, 8;

- Матросова, 28, 29, 33.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.