19 июля жители Лянгасово и села Русское останутся без воды

Сроки отключений будут варьироваться от шести до девяти часов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
19 июля жители Октябрьского и Ленинского района останутся без холодной воды. Об отключениях предупреждает МУП «Водоканал».
Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:
С 09 до 16 часов:
- Сормовская, д. 38 А; - ул. Лепсе, д. 39.
С 11 до 18 часов - село Русское.
С 9 до 17 часов - микрорайон Лянгасово:
- Ленина, 19, 20, 21, 22, 23;
- Гражданская, 23, 23 А, 25, 29; частный сектор: 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19;
- Целинная, частный сектор, 14;
- Горького, 25, 27, 27 А, 29;
- Мирная, частный сектор, 4, 6, 8;
- Матросова, 28, 29, 33.
Место подвоза воды можно узнать здесь.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.