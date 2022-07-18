Вероятнее всего, легковушка не пропустила карету, едущую с включенными сигналами. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кирове столкнулись легковушка и карета «скорой помощи». О происшествии сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась сегодня, 18 июля, около 12 часов. Машины столкнулись на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского. По предварительным данным, карета «скорой помощи» ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами. Вероятнее всего, «Лада» просто не пропустила машину медиков.

В результате столкновения никто не пострадал, кроме самих автомобилей. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все причины и условия совершения аварии.