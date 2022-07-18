В Кирове 17 июля провели единый День фольклора

День фольклора в Кировской области прошел 17 июля. Фото: admkirov.ru

В воскресенье, 17 июля в Кирове отметили День фольклора. Фестиваль прошел в Нововятском районе и в поселке Дороничи. Подробности о мероприятии сообщили в городской администрации.

На праздник сьехались коллективы самодеятельного народного творчества со всей Кировской области. Зрители смогли увидеть выступления танцевальных и песенных ансамблей, солистов-частушечников, а также игру мастеров народных инструментов. В управлении культуры городской администрации рассказали, почему этот фестиваль так важен:

- Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию фольклорного наследия народов России. В этот день по всей стране прошли тематические мероприятия и акции, которые представили многообразие национальных традиций всей страны.

Добавим, что еще зрители смогли поучаствовать в традиционных играх и посетить ярмарку народных промыслов и ремесел.