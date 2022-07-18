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Общество18 июля 2022 9:25

В Кирове на улице Василия Жуковского появится новый торговый центр

Госстройнадзор выдал заключение о соответствии здания
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Проектное название объекта - ТЦ «Завод». Фото: vk.com/build_43

Проектное название объекта - ТЦ «Завод». Фото: vk.com/build_43

В Кирове появится новый торговый центр. Он расположится на улице Василия Жуковского, 11а. Заключение о соответствии построенного здания проектной документации выдал Госстройнадзор Кировской области.

Ведомство также сообщает, что здание ранее было производственным, но в нем провели реконструкцию. В новом ТЦ будет четыре этажа плюс один подземный. Общая площадь 1 и 2 этапа строительства составила 11709,7 квадратных метра.

Заключение выдали 12 июля. Дата открытия торгового центра на данный момент неизвестна. Паблик «Строим Киров» сообщает, что проектное название объекта - ТЦ «Завод».