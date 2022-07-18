Учебный центр в Слободском задолжал работнику 119 тысяч рублей

Сотруднику учебного центра в Слободском несколько месяцев не выплачивали деньги. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Слободском один из учебных центров задолжал работнику 119 тысяч рублей. Ему не выдавали зарплату на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

Сотрудники правоохранительных органов узнали, что образовательное заведение не выплачивало сотруднику деньги в период с января по июль 2022 года. Поэтому в отношении руководителя учебного центра завели уголовное дело. Ему грозит лишение должности, тюремный срок до одного года, либо штраф в размере 120 тысяч рублей.

Следователи устанавливают все детали и подробности преступления.