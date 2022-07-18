В Кирове пьяный мужчина выбросил другого с девятого этажа

Кировчанину грозит до 15 лет тюрьмы за убийство знакомого. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове 42-летний мужчина в ходе ссоры сбросил 41-летнего знакомого с девятого этажа. Виновного задержали. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Следователи выяснили, что инцидент произошел в одной из квартир в доме на улице Профсоюзной. Там компания знакомых распивала алкогольные напитки. В это время двое отдыхающих поссорились из-за личной неприязни. Обвиняемый схватил собутыльника за шею и вытолкал его в открытое окно квартиры. В результате падения, мужчина скончался.

Подозреваемого обвинили в убийстве. Ему грозит наказание: до 15 лет тюрьмы. Разбирательство продолжается.