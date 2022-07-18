Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 8:50

В Кирове пьяный мужчина выбросил другого с девятого этажа

Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы
Иван Кабанов
Кировчанину грозит до 15 лет тюрьмы за убийство знакомого.

Кировчанину грозит до 15 лет тюрьмы за убийство знакомого.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове 42-летний мужчина в ходе ссоры сбросил 41-летнего знакомого с девятого этажа. Виновного задержали. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Следователи выяснили, что инцидент произошел в одной из квартир в доме на улице Профсоюзной. Там компания знакомых распивала алкогольные напитки. В это время двое отдыхающих поссорились из-за личной неприязни. Обвиняемый схватил собутыльника за шею и вытолкал его в открытое окно квартиры. В результате падения, мужчина скончался.

Подозреваемого обвинили в убийстве. Ему грозит наказание: до 15 лет тюрьмы. Разбирательство продолжается.