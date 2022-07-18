В Кировской области полицейские нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку и вынесли ее на руках

Женщина ушла в лес и заблудилась. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области полицейские спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку, буквально вынеся ее на руках. Об этом сообщает региональное УМВД,

17 июля в полицию обратилась кировчанка, сообщив, что ее 78-летняя мама, постоянно живущая в садовом товариществе в Мурыгино, пропала днем ранее. Предположительно, пенсионерка ушла в лес и не вернулась. На поиски выдвинулись специально сформированные группы в составе сотрудников ОВД, в том числе кинолога, и волонтеров.

Потерявшуюся женщину нашли в лесу поздним вечером воскресенья. Идти самостоятельно она уже не могла, и правоохранители несли старушку на руках около пяти километров по пересеченной местности. На ближайшей дороге вызвали «скорую» и передали пенсионерку медикам.

ВАЖНО

- Полицейские призывают жителей региона соизмерять свои силы и состояние здоровья при походе в лес. Заранее сообщайте родным и близким о предполагаемом маршруте. Не забывайте взять с собой мобильный телефон с заряженным аккумулятором, минимальный набор продуктов питания, воду и медицинские препараты, - добавили в областном УМВД.