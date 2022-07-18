За три дня на дорогах Кировской области поймали 25 пьяных водителей

За три дня автоинспекторы пресекли 2537 нарушений ПДД. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

С 15 по 17 июля на дорогах Кировской области произошло 14 ДТП, в которых пострадали 18 человек. Обошлось, к счастью, без погибших. Шесть аварий произошли в Кирове, в них получили травмы 8 человек. Остальные происшествия случились в районах области: Советском, Кирово-Чепецком, Сунском, Слободском и Арбажском.

По статистике, чаще всего аварии были связаны со столкновением машин и съездом с проезжей части из-за несоответствующего скоростного режима. 5 из 18 пострадавших - пешеходы, двое - велосипедисты.

Всего за минувшие три дня автоинспекторы пресекли 2537 нарушений ПДД. В частности, правоохранителям попались 25 пьяных водителей и 16 бесправников.