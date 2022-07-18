Два кировских боксера завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Двое боксеров из Кирова завоевали медали. Фото: kirovreg.ru

Накануне в кировской спортивной школе «Юность» прошел финальный день всероссийских соревнований по боксу. На них два спортсмена из области смогли завоевать медали. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Турнир памяти маршала СССР Леонида Говорова стартовал еще 12 июля. На нем Кировскую область представляли пятеро спортсменов. Двое из них стали призерами соревнований. Так, Максим Кузнецов выиграл «золото» в весовой категории до 54 килограмм, а Армен Цатурян взял «серебро» в группе боксеров до 98 кг.

Добавим, что по итогам соревнований кировская сборная заняла второе место в командном первенстве среди региональных организаций физкультурно-спортивного общества «Динамо».