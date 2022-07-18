Прогноз погоды в Кирове с 18 по 22 июля: почти бесконечные дожди

Гроза будет частым явлением на наступившей неделе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая неделя будет теплой и грозовой. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 18 по 22 июля в Кирове.

Понедельник, 18 июля

Температура воздуха достигнет +26 градусов. Первая половина дня будет солнечной, а с 15 часов разразится гроза. Дождь будет лить весь вечер и всю ночь. Порывы ветра могут достигать 6-8 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно снижаться с 747 до 743 мм ртутного столба.

Вторник, 19 июля

«Вчерашний» дождь не прекратится и будет идти весь день и вечер, стихнув ближе к полуночи. С самого утра ожидаются грозы, которые успокоятся после 18 часов. Погода будет прохладной: +18 градусов максимум, порывы ветра до 10 м/с. Атмосферное давление - 737-740 мм ртутного столба.

Среда. 20 июля

Передышки не будет: с самого утра снова начнется дождь, а с полудня начнется гроза, которая продлится до ночи. Термометры покажут отметку в +20 градусов. Ветра практически не будет, порывы составят 1-3 м/с. Атмосферное давление - 741-742 мм ртутного столба.

Четверг, 21 июля

В течение дня периодически будет идти слабый дождь, а вечером снова ожидается гроза. Погода, однако, ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до +23 градусов. Порывы ветра могут составить до 5 м/с. Атмосферное давление - 743 мм ртутного столба.

Пятница, 22 июля

Первый и последний на неделе день без осадков: погода солнечная, температура воздуха составит до +26 градусов. Ветра практически не ожидается: до 3-4 м/с. Атмосферное давление - 741-743 мм ртутного столба.