Кировской области выделят 1,2 миллиарда рублей на ремонт трассы между Белой Холуницей и Омутнинском

К следующему году также увеличится объем средств на дорожные работы в Омутнинске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области проведут ремонт дороги между Белой Холуницей и Омутнинском. На это выделят 1,2 миллиарда рублей. Деньги поступят уже в текущем сезоне, как сообщили в пресс-службе правительства области. Их выделит Росавтодор.

В следующем году область увеличит объем средств на дорожные работы для Омутнинска. Местный металлургический завод также вложится в приведение в порядок городских трасс.

Помимо дорог, в Омутнинске возможно строительство моста: существующий выдерживает нагрузку не более 20 тонн, тогда как вес современных большегрузов достигает 40-50, и конструкция постепенно рушится. Для возведения нового город может быть включен в федеральную программу «Мосты России». Врио губернатора Александр Соколов пообещал проработать этот вопрос на встрече с министром транспорта РФ.