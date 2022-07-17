По северо-востоку Кировской области прошел смерч

Смерч образовался из мини-суперячейки и прошел около Кирса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На северо-востоке Кировской области 14 июля прошел смерч. Как сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове», опасное явление прошло около Кирса.

- Такие смерчи по данным метеорадара невозможно заранее спрогнозировать, так как размер опасного шторма не позволяет его отличить от обычного кучево-дождевого облака, - комментируют метеорологи-любители.

Специалисты также уточняют, что смерч образовался из мини-суперячейки. Подобное в нашей области уже происходило в 2018 году. Однако тогда стихия бушевала гораздо значительнее: две мини-суперячейки за два часа породили сразу семь смерчей, один из которых оказался сильным.