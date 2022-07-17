В Кировской области на торфяном поле нашли артиллерийский снаряд

На месте работали взрывотехники ОМОН Росгвардии. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кировской области на торфяном поле обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Находку обнаружили 15 июля в поселке Мирный Оричевского района. При разработке торфяного поля нашелся предмет, похожий на боеприпас. На место оперативно выехали представители экстренных служб.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели найденную вещь. Ею оказался корпус артиллерийского снаряда 105 мм без взрывчатого вещества. Как заверили специалисты, предмет не представлял никакой опасности. Находку изъяли для дальнейшей утилизации.

Это не первый подобный случай в Кировской области. Так, осенью 2021 года жительница Омутнинска нашла реактивный снаряд в собственном огороде.