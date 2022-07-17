В Кировской области ищут пропавшего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Мужчина ушел из дома 14 июля и не вернулся. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают без вести пропавшего мужчину, нуждающегося в медпомощи. Александр Волков, житель села Черновское Шабалинского района, ушел из дома 14 июля около 16.30 и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет. Добровольцы сообщают, что он может передвигаться по дороге из Котельнича в Шарью.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Александру 45 лет, рост 160 см, плотного телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в синюю футболку, темно-синее трико, черную кепку с сеткой, темные сланцы на белой подошве.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Если вы хотите помочь в поисках мужчины, информацию можно найти здесь.