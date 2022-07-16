Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июля 2022 14:42

Росгвардейцы в Кирове задержали в гостинице дебошира

Оказалось, что его разыскивают за совершение нескольких краж
Алина Сашина
Росгвардейцы выяснили, что данный гражданин ранее судим и находится в розыске. Фото: пресс-служба Росгвардии Кировской области.

Росгвардейцы выяснили, что данный гражданин ранее судим и находится в розыске. Фото: пресс-служба Росгвардии Кировской области.

На пульт вневедомственной охраны в Кирове поступил сигнал «тревога» из гостиницы, которая находится на улице Луганской. Экипаж Росгвардии незамедлительно отправился по указанному адресу.

В помещении правоохранители обнаружили 31-летнего посетителя, который, по словам администратора, был агрессивным, мешал работать, выражался нецензурно, на замечания не реагировал.

Росгвардейцы выяснили, что данный гражданин ранее судим и находится в розыске за несколько краж и совершение административного правонарушения. Задержанного для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.