Росгвардейцы в Кирове задержали в гостинице дебошира

Росгвардейцы выяснили, что данный гражданин ранее судим и находится в розыске. Фото: пресс-служба Росгвардии Кировской области.

На пульт вневедомственной охраны в Кирове поступил сигнал «тревога» из гостиницы, которая находится на улице Луганской. Экипаж Росгвардии незамедлительно отправился по указанному адресу.

В помещении правоохранители обнаружили 31-летнего посетителя, который, по словам администратора, был агрессивным, мешал работать, выражался нецензурно, на замечания не реагировал.

Росгвардейцы выяснили, что данный гражданин ранее судим и находится в розыске за несколько краж и совершение административного правонарушения. Задержанного для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.