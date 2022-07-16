В Кировской области клещи покусали уже более 20 тысяч человек

Сейчас всем жителям области нужно соблюдать меры личной профилактики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От укусов клещами в Кировской области с начала сезона пострадал уже 20071 человек. Это в 1,3 раза выше среднемноголетнего показателя. Среди пострадавших - 2798 детей. Такую информацию сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю в медучреждения обратились 2182 человека, в том числе 352 ребенка. Большинство из них пояснили, что были на даче или приусадебных участках и прилегающих к ним территориях. Кроме того, жители области пострадали во время выезда на природу или рыбалку, а также при посещении кладбищ.

В нашем регионе 58 человек заразились иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе 7 детей. Клещевой вирусный энцефалит подтвердился у 43 жителей области, в том числе у 11 детей. При употреблении сырого козьего молока клещевым вирусным энцефалитом заразилось 5 человек, трое из них - дети. Все заболевшие не были привиты.

ВАЖНО

В текущем году прививку сделали 32,1 тыс.человек, в том числе 14,3 тыс. детей.

Сейчас всем жителям области нужно соблюдать меры личной профилактики при проведении работ на дачных участках, отдыхе на природе, прогулках в парковой зоне. Выходить на природу можно только в обработанной специальными препаратами одежде с постоянными осмотрами на клещей.

Управление напоминает, что клещевым энцефалитом можно заразиться и при употреблении в пищу сырого молока. Необходимо употреблять этот продукт только после кипячения.