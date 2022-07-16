Прокуратура Кировской области планирует переехать в новое здание

По данным техзадания, здание будет находитьсяо по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 10а.
Фото: Евгений ДЕМИХОВ
Кировская областная прокуратура планирует переехать в новое здание. 14 июля на сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству административного здания этого ведомства.
Заявленная начальная цена контракта - 9 млн 997 тыс. рублей. Заявиться на участие в торгах можно до 22 июля 2022 года. Итоги аукциона станут известны 25 июля.
По данным техзадания, здание будет находитьсяо по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 10а. Финансировать проект будет федеральный бюджет.
Ориентировочно здание буде пятиэтажным, расчетная площадь составит 6074,7 кв. м.
Исходя из документации аукциона, проектно-изыскательские работы должны быть выполнены до 26 декабря 2023 года.