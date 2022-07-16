Кировчане снова могут потанцевать на Театральной площади

Все мероприятия будут начинаться в 16.00. Фото: admkirov.ru

В Кирове снова можно потанцевать на главной площади города. Об этом сообщает администрация города.

С 17 июля по 25 сентября по воскресеньям на Театральной площади будет звучать живая музыка. Все мероприятия будут начинаться в 16.00. Лучшие вокально-инструментальные ансамбли нашей области обеспечат музыкальное сопровождение всем любителям танцев.

Все вечера проходят в память о выдающемся музыканте, заслуженном работнике культуры РСФСР, Почетном гражданине Кирова Соломоне Сахаре. Начало

17 июля любителей потанцевать ждет встреча с участниками вокально-инструментального ансамбля «Альянс» под руководством Владимира Перминова. Коллектив исполнит композиции 80-х и 90-х годов, а также современные хиты.

График выступления артистов - на фото ниже.

Фото: admkirov.ru