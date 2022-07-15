В Нововятском районе благоустраивают общественные территории

В Радужном обустраивают дворы и проезды, в Нововятске - сквер. Фото: admkirov.ru

В Нововятском районе продолжается благоустройство территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Глава Кирова Елена Ковалева вместе с депутатами Гордумы проконтролировала ход работ.

Народные избранники посетили площадку на ул. Советской, 27, где появится новый сквер. Елена Ковалева заметила, что жильцы также должны принимать активное участие в процессе обустройства.

- За данную территорию проголосовали более 5 тысяч граждан. Сквер после завершения работ станет одним из центральных мест притяжения в Нововятском районе, поэтому необходим и народный контроль, чтобы граждане могли обозначать свои пожелания, и какие-то важные для них моменты по ходу работ корректировались, - прокомментировала глава города.

Стоит отметить, что это - самый большой проект, который сейчас реализуется в Нововятском районе. Строительство должно быть закончено к 1 сентября, и оно идет в соответствии с графиком. Проведены земляные работы, смонтировано освещение и электроснабжение. Сейчас идет укладка покрытия на велосипедных и пешеходных дорожках, а также обустройство парковки.

Комиссия также проверила, как идет ремонт дворов в Радужном. Четыре придомовых территории благоустраивают на улицах Конституции, Индустриальной и проспекте Строителей. На первой из них, помимо того, проходит ремонт внутриквартального проезда: рабочие приводят в порядок дорогу и устанавливают бордюры.